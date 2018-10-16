Последовательно, решительно, эффективно: Минздрав готовит новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя

Министерство здравоохранения разрабатывает новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Так, с пачек сигарет могут исчезнуть торговые марки, и вся продукция будет продаваться в одинаковой упаковке. Кроме того, глава Минздрава рассказала об инициативе, предусматривающей увеличение возраста, по достижении которого можно покупать крепкий алкоголь. Эксперты отмечают, что возможные нововведения основываются на успешном зарубежном опыте и признаны способствовать укреплению здоровья нации.

Минздрав РФ прорабатывает новые меры по борьбе с табакокурением. Министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что ведомство совместно с экспертами рассматривает вопрос о введении нового типа упаковки для сигарет, которая будет «обезличена» — на пачке перестанут размещать логотипы, а названия марок будут написаны единым шрифтом.

«Прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — пояснила Скворцова в интервью РИА Новости.

Кроме того, планируется сократить доступность табачной продукции, уменьшить число мест, где курение разрешено, и повысить информирование населения о вреде курения. Таким образом, правительство постепенно приближается к главной задаче — «последовательной денормализации курения». По мнению министра, это должно делаться «последовательно и уважительно», но при этом «решительно и эффективно».

Скворцова также подчеркнула, что новое системное и сбалансированное антитабачное законодательство уже дало первые результаты: потребление табака снизилось более чем на 20%.

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В октябре 2017 года на рассмотрение в правительство РФ была внесена новая антитабачная концепция на 2018—2022 годы. Главной целью программы установлено снижение распространённости потребления табака среди населения до 25% к 2022 году.

«Абсолютно грамотное решение»

Активисты движений за здоровый образ жизни приветствуют программу Минздрава. Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT пояснил, что практика с обезличиванием пачек сигарет уже применяется в Европе и доказала свою эффективность.

«Это правильная и прогрессивная мысль. На данный момент по такому пути уже пошли Австралия, Англия, Франция, и ещё семь стран ЕС находятся в разработке. Плюс этой инициативы в том, что она на корню убивает рекламу, в первую очередь направленную на привлечение молодёжи», — подчеркнул эксперт.

По его словам, например, во Франции продаются обезличенные пачки тёмно-зелёного цвета, а названия прописаны мелким шрифтом, что совершенно не привлекает внимания. Таким образом, интерес покупателей снижается.

Также по теме Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной маркировки табачных изделий.

«Минздрав всё делает правильно и грамотно, прислушиваясь к мнению экспертов. Россия должна идти по этому прогрессивному пути, направленному не на обогащение корпораций, а на повышение уровня здоровья граждан», — подчеркнул Султан Хамзаев.

«Социальный бронежилет» для молодёжи

Минздрав также намерен работать над уменьшением популярности алкоголя. Главной инициативой здесь, по словам министра Скворцовой, стал федеральный проект «Общественное здоровье», в рамках которого планируется добиться уменьшения розничной продажи алкогольной продукции и сигарет с 6,6 до 6,0 литров и с 1,5 до 1,15 тыс. штук на душу населения.

«В целом меры, направленные на снижение алкогольной и табачной угрозы в стране, — это меры, в которых мы все очень нуждаемся. Тем более когда есть эпидемиологические данные, которые подтверждают, что алкогольный фактор, второй по серьёзности и значимости фактор, лежит в основе смертности в стране. Повышение возрастной планки для продажи алкоголя глубоко обоснованно», — рассказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В стране уже идёт дискуссия о повышении возраста, с которого разрешается покупать крепкий алкоголь, с 18 до 21 года. Эта инициатива, по мнению заведующей отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарьи Халтуриной, основана на американском опыте.

«Наверное, стал вдохновляющим опыт США. Там действительно молодёжь меньше пьёт. Надо сказать, что именно молодые люди чаще всего страдают от негативных последствий потребления алкоголя. Например, средний возраст осуждённого в России — 23 года, пьяные водители молодые — тоже большая проблема. Исходя из здравого опыта, повышение возраста покупки водки до 21 года будет иметь только положительный эффект», — заявила она в беседе с RT.

РИА Новости

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Поддерживают идею и в организации «Трезвая Россия». Её руководитель Султан Хамзаев пояснил, что так называемый «закон 21», по данным социологического среза организации, имеет высокий уровень общественной поддержки — около 70%.

«Редко какая ограничительная мера может быть встречена так положительно. «Закон 21» в нашем понимании — это некий «социальный бронежилет» для молодёжи. В тех странах, где подобные меры работают, демографическая статистика весьма положительна. Защита молодёжи от алкогольного рынка, если говорить в перспективе плюс 10—20 лет, даст максимально эффектный выхлоп», — заключил он.

Ранее также сообщалось, что в рамках борьбы с алкогольной зависимостью Минздрав обсуждает возможность размещения на бутылках со спиртными напитками изображения с информацией о вреде алкоголя.