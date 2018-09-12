В Подмосковье оценили идею запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям до 14 лет

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Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова дала оценку идее запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям до 14 лет, сообщает m24.
В Подмосковье оценили идею запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям до 14 лет
  • ©pixabay.com

«Это не будет решением вопроса, родители купят. Это надо общую культуру повышать, просвещать население», — заявила она.

Со своей стороны, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Ольга Шарапова сказала, что к ожирению приводят не сладости, а нарушение обмена веществ.

«Говорить о том, что сладкое нельзя кушать потому, что оно приводит к сахарному диабету, я бы не стала. Запрещать, на мой взгляд, нужно сигареты, алкогольную продукцию и энергетики», — пояснила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал обязать продавцов и производителей газировки, шоколадных батончиков и другой продукции с высоким содержанием сахара маркировать её предупреждающими надписями о последствиях чрезмерного употребления сладкого — по аналогии с табаком и алкоголем.

Также кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила сообщения о возможном увеличении доли рыбы и рыбопродуктов в российской потребительской корзине.

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