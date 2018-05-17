Эксперт оценила сообщения об увеличении доли рыбы в российской потребительской корзине

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила сообщения о возможном увеличении доли рыбы и рыбопродуктов в российской потребительской корзине.

«Рыба — замечательный источник полноценного белка, минералов, витаминно-минеральных комплексов. Рыба прекрасно усваивается организмом, она может быть употреблена человеком в любое время дня: и утром, и в обед, и на ужин», — заявила эксперт.

По её словам, в качестве гарнира к рыбе нужно обязательно использовать овощи, зелень, листовые салаты.

Как отметила Королёва, если рыба будет в рационе от трёх до пяти раз в неделю, то уменьшится доля мяса и снизятся риски по патологиям сердечно-сосудистой системы.

«Если в потребительской корзине уменьшится количество рафинированных продуктов и углеводов в пользу белка полноценного из состава рыбы, мы тем самым тоже сделаем невероятный вклад в перспективу здоровья и благополучия своего населения», — считает эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития поручено изучить вопрос о повышении нормы потребления в среднем на одного человека в год рыбы и рыбопродуктов, включаемых в потребкорзину.