СМИ: В российской потребительской корзине могут увеличить долю рыбы

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В российской потребительской корзине могут увеличить долю рыбы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол апрельского совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития поручено изучить вопрос о повышении нормы потребления в среднем на одного человека в год рыбы и рыбопродуктов, включаемых в потребкорзину.

По данным Росстата, если в 2014 году в среднем россиянин потреблял около 22 кг рыбы и продукции из неё, то в 2016-м показатель снизился до 21,5 кг.

Что касается потребительской корзины, то в последний раз правительство пересматривало её состав в конце 2012 года. Тогда норму потребления для рыбы и рыбной продукции повысили с 16 до 18,5 кг на человека.

В 2017 году предполагалась ещё одна корректировка — увеличение веса овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и уменьшение содержания круп и мучных изделий. Но от таких планов отказались.

Из протокола следует, что позиций министерств по повышению доли рыбной продукции кабмин ждёт до середины июня.

Как отметили в Минтруде, возможный новый состав корзины будет обсуждаться в течение 2018—2019 годов. Ведомство ещё не получало поручения правительства.

В Минздраве подтвердили, что работают по данному вопросу, но от дальнейших комментариев отказались. В Минэкономразвития на вопросы издания не ответили.

В 2017 году глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал об импорте и экспорте в отрасли.

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