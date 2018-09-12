В Госдуме предложили запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям до 14 лет

В Госдуме предложили запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим 14 лет, сообщает m24.

Соответствующее обращение на имя главы Минздрава Вероники Скворцовой подготовил депутат Виталий Милонов.

По его мнению, такая мера необходима для снижения показателей заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

Парламентарий также призвал обязать продавцов и производителей газировки, шоколадных батончиков и другой продукции с высоким содержанием сахара маркировать её предупреждающими надписями о последствиях чрезмерного употребления сладкого — по аналогии с табаком и алкоголем.

«В своей любви к такой «еде» дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят всё, что им дают родители, не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке», — заявил Милонов.

Он добавил, что полный список запрещённых продуктов должны определить специалисты по здоровому питанию.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила сообщения о возможном увеличении доли рыбы и рыбопродуктов в российской потребительской корзине.