Минздрав намерен оградить подростков от электронных сигарет

Короткая ссылка
Употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционного табака, чего нельзя допускать, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.
Минздрав намерен оградить подростков от электронных сигарет
  • © pixabay.com

Она подчеркнула, что все формы употребления табака и никотина наносят вред здоровью, передаёт РИА Новости.

«На эти изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, как и на любую другую табачную продукцию. Сегодня такая позиция поддержана правительством России, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе», — указала министра.

По её словам, исследования показали, что электронные сигареты «привлекают несовершеннолетних и молодёжь».

«Их потребление увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет. Этого допускать нельзя. Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры», — отметила она.

Ранее Скворцова сообщила, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением

В конце мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал телеканалу «360» об изменении отношения граждан к курению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить