Минздрав намерен оградить подростков от электронных сигарет

Употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционного табака, чего нельзя допускать, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что все формы употребления табака и никотина наносят вред здоровью, передаёт РИА Новости.

«На эти изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, как и на любую другую табачную продукцию. Сегодня такая позиция поддержана правительством России, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе», — указала министра.

По её словам, исследования показали, что электронные сигареты «привлекают несовершеннолетних и молодёжь».

«Их потребление увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет. Этого допускать нельзя. Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры», — отметила она.

Ранее Скворцова сообщила, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

В конце мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал телеканалу «360» об изменении отношения граждан к курению.