Онищенко рассказал об изменении отношения россиян к курению

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом «360» рассказал об изменении отношения россиян к курению.

По словам парламентария, несмотря на высокий уровень никотиновой зависимости, граждане начинают задумываться об опасности табака для здоровья.

Как отметил Онищенко, закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» сократил количество курильщиков.

Депутат сообщил, что в настоящее время главную угрозу для здоровья населения представляют вейпы и электронные сигареты, которые формально не относятся к табачным изделиям.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал действие антитабачных мер в России.

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