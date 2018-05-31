Онищенко рассказал об изменении отношения россиян к курению
По словам парламентария, несмотря на высокий уровень никотиновой зависимости, граждане начинают задумываться об опасности табака для здоровья.
Как отметил Онищенко, закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» сократил количество курильщиков.
Депутат сообщил, что в настоящее время главную угрозу для здоровья населения представляют вейпы и электронные сигареты, которые формально не относятся к табачным изделиям.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал действие антитабачных мер в России.