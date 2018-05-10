В Госдуме прокомментировали действие антитабачных мер

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал действие антитабачных мер в России.

По данным Роспотребнадзора, за первый квартал года общая сумма штрафов за нарушение требований нового закона составила более 30 млн рублей.

«30 млн — это не много для огромной страны. Но цель санкций была не доходы бюджета, а влияние на людей, чтобы они изменили правила поведения. И в этом смысле они оправдались», — заявил Фёдоров.

Он отметил, что речь идёт об очень серьёзной «мягкой силе», которая заметно изменила правила поведения в России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что смертность от болезней органов дыхания в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 13,7% в 2017 году.