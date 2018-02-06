Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 13,7% в 2017 году

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Смертность от болезней органов дыхания в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 13,7% в 2017 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего за 12 месяцев прошлого года от болезней органов дыхания умерло 3168 человек», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков.

Как отметил Марков, для предотвращения заболеваний органов дыхания нужно регулярно проходить медицинские осмотры, укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и своевременно обращаться к специалистам.

Ранее в Подмосковье заявили о снижении уровня смертности в 2017 году.

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