Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 13,7% в 2017 году

Смертность от болезней органов дыхания в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 13,7% в 2017 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Всего за 12 месяцев прошлого года от болезней органов дыхания умерло 3168 человек», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков. Как отметил Марков, для предотвращения заболеваний органов дыхания нужно регулярно проходить медицинские осмотры, укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и своевременно обращаться к специалистам. Ранее в Подмосковье заявили о снижении уровня смертности в 2017 году.