В Подмосковье заявили о снижении уровня смертности в 2017 году

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что, по данным Росстата, коэффициент смертности на 1 тыс. населения в регионе снизился на 5,4% в 2017 году по сравнению с предыдущим показателем. Об этом сообщает телеканал «360».