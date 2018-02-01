В Подмосковье заявили о снижении уровня смертности в 2017 году
Подмосковье заняло второе место в Центральном федеральном округе по показателю смертности вне зависимости от причин.
По словам Маркова, около половины летальных исходов связано с болезнями системы кровообращения. Ещё одна распространённая причина — злокачественные образования.
«При этом число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 15%», — отметил министр.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России в 2017 году снизилась рождаемость.