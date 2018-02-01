В Подмосковье заявили о снижении уровня смертности в 2017 году

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Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что, по данным Росстата, коэффициент смертности на 1 тыс. населения в регионе снизился на 5,4% в 2017 году по сравнению с предыдущим показателем. Об этом сообщает телеканал «360».

Подмосковье заняло второе место в Центральном федеральном округе по показателю смертности вне зависимости от причин.

По словам Маркова, около половины летальных исходов связано с болезнями системы кровообращения. Ещё одна распространённая причина — злокачественные образования.

«При этом число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 15%», — отметил министр.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России в 2017 году снизилась рождаемость.

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