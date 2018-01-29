В России в 2017 году снизилась рождаемость

Рождаемость в России в 2017 году снизилась на 10,7%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.

Как отмечается, в минувшем году в России родились 1,69 млн детей, что на 203,4 тыс. меньше, чем в 2016-м. Этот показатель стал наименьшим с 2007 года.

При этом смертность населения снизилась на 63,6 тыс. — до 1,824 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что правительство России распределило субвенции в размере 21,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.