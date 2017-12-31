Правительство распределило субвенции регионам на выплаты при рождении первого ребёнка в 2018 году

Правительство России распределило субвенции в размере 21,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Распределены субвенции из федерального бюджета в объёме 21,4 млрд рублей, предоставляемые в 2018 году бюджетам субъектов Федерации на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению выплаты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.