Власти назвали размер ежемесячной выплаты жителям Подмосковья при рождении первенца

Ежемесячная выплата при рождении первенца, которая будет начисляться до достижения ребёнком полутора лет, для малоимущих жителей Подмосковья в 2018 году составит 11,5 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.