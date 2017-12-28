Власти назвали размер ежемесячной выплаты жителям Подмосковья при рождении первенца

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Ежемесячная выплата при рождении первенца, которая будет начисляться до достижения ребёнком полутора лет, для малоимущих жителей Подмосковья в 2018 году составит 11,5 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Ежемесячная выплата в Московской области — 11,5 тыс. рублей в 2018 году, а размер единовременного пособия (при рождении первого ребёнка. — RT) составит 20 тыс. рублей», — цитирует Воробьёва агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого ребёнка.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя по стране ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка составит 10,5 тыс. рублей. 

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Общество
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