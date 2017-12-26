Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца
Совет Федерации одобрил закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого ребёнка.
Об этом сообщает РИА Новости.
21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребёнка.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя по стране ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка составит 10,5 тыс. рублей.
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