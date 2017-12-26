Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца

Совет Федерации одобрил закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребёнка.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя по стране ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка составит 10,5 тыс. рублей.