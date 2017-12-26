Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребёнка.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя по стране ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка составит 10,5 тыс. рублей. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119