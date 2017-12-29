Детский фонд: Путин подписал закон о выплатах на первенца

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о пособиях при рождении или усыновлении первого ребёнка. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации. Согласно ему, выплаты будут производиться до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Размер суммы привязан к уровню дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Кто сможет претендовать на денежную помощь и как она будет начисляться — в материале RT.

В России с 1 января 2018 года начнёт действовать закон о ежемесячных выплатах семьям, в которых появился первенец. Документ после одобрения в Совете Федераций был подписан президентом Владимиром Путиным. При этом речь идёт не только о родных, но и об усыновлённых детях.

Кто получит выплаты

На ежемесячные выплаты смогут претендовать семьи, в которых первый ребёнок появился после 1 января 2018 года. Оба родителя обязаны иметь российское гражданство, а их доход не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения более чем в полтора раза. В Москве, например, как сообщает ТАСС, это 84 339 руб. в месяц.

Выплаты будут производиться вплоть до достижения ребёнком полутора лет. При этом размер самой выплаты привязали к прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 10 160 руб.

«Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берём региональный прожиточный минимум ребёнка. Какой прожиточный минимум ребёнка за II квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года», — пояснял ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По предварительным данным, пособия получат около 340 тыс. семей, сообщает РИА Новости.

Заседание Государственной Думы РФ

Reuters

© Maxim Shemetov

Планы по суммам

Пособия должны будут выплачиваться из федерального бюджета. Как сообщала в конце ноября вице-премьер правительства Ольга Голодец, в 2018 году на них выделят 21 млрд, в 2019-м — 55 млрд, а в 2020-м — 68 млрд рублей.

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Средний размер пособий составит 10 523 руб. в 2018-м, 10 836 руб. в 2019-м, 11 143 руб. в 2020-м. Общая же сумма затрат из бюджета, рассчитанных на три года, — 144,5 млрд руб.

Самые высокие денежные пособия получат жители Чукотки и Ненецкого автономного округа, а самые низкие — семьи в южных регионах.

«Чукотка и Ненецкий округ — самые высокие, а самые низкие — это ряд южных регионов и регионов средней полосы: Белгородская область, Тамбовская область», — сообщил ранее Максим Топилин.

Отмечается, что выплаты будут производиться и при рождении второго ребёнка. Однако их начисление последует из материнского капитала, который станет ежемесячно уменьшаться на эту сумму.

Для выполнения инициативы по новым пособиям не придётся вносить изменения в проект бюджета на 2018—2020 годы.

«Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив», — заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов.

Схема выплат

Ежемесячная помощь будет назначаться на один год. По его истечении родителям нужно будет заново подавать заявление на пособие, чтобы оно выплачивалось вплоть до достижения ребёнком 1,5 лет. Со всеми документами они должны будут обращаться в органы социальной защиты населения или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Назначать выплаты будут власти субъектов, которые делегируют свои полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд. Однако детали оформления пособия и набор конкретных документов пока не определены. Также неясно, за какой срок будут оценивать доход семьи.

РИА Новости

© Илья Питалев

При рождении второго ребёнка родителям нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, сообщили РИА Новости.

«Серьёзное подспорье»

С рядом социальных инициатив на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин выступил 29 ноября. Он предложил не только ввести выплаты на первенцев, но и продлить программы материнского капитала до конца 2021 года и субсидировать ипотечную ставку для семей, в которых родится второй или третий ребёнок.

«Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие», — обосновал свою позицию президент.

Как отмечал в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, президентские инициативы станут значительным подспорьем для молодых семей.

«Каждая копейка в этот период очень важна, особенно для глубинки. Это серьёзное подспорье на первые месяцы, когда только родился ребёнок и идут большие траты. Обычно родители к этому готовятся, но такой подарок и поддержка будут восприняты гражданами очень позитивно», — говорил он.

Что действует сейчас

В настоящий момент в России существуют различные формы поддержки родителей. Так, каждая трудоустроенная женщина на время декретного отпуска получает определённое пособие, составляющее 100% среднего заработка за все дни этого периода.

Помимо этого на каждого новорождённого предусмотрена одноразовая выплата, которая в нынешнем году составила 16 350 руб.

На одного из последующих детей идут выплаты материнского капитала. Родители могут потратить его на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, оплату образования ребёнка или социальную адаптацию детей-инвалидов.