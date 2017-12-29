Путин подписал закон о выплате ежемесячных пособий при рождении первого ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первенца и второго ребёнка. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка … имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России», — говорится в тексте закона.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребёнка.

Совет Федерации 26 декабря одобрил принятый Госдумой документ.