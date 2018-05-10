Роспотребнадзор: общая сумма штрафов за нарушение антитабачного закона превысила 30 млн рублей

В Роспотребнадзоре заявили, что за I квартал года общая сумма штрафов за нарушение требований антитабачного закона составила более 30 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Должностными лицами Роспотребнадзора за I квартал 2018 года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности... привлечён 2671 правонарушитель... Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее kp.ru сообщал, что в 2017 году 4 тыс. россиян были оштрафованы за курение в неположенных местах.