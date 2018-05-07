Минздрав внедрил клинические рекомендации по лечению никотиновой зависимости

Министерство здравоохранения России впервые внедрило клинические рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости, которые смогут использовать все врачи, в том числе терапевты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на одного из разработчиков документа, главного научного сотрудника Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галину Сахарову.

Отмечается, что рекомендации разработали Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов.

«Взято все, что необходимо для лечения никотиновой зависимости из наркологической службы, и добавлено то, что необходимо для профилактики обострения лечения бронхо-лёгочных нарушений в период отказа от табака», — сказала она.

По её словам, «все это сведено до алгоритма, которым может пользоваться врач терапевтических специальностей».

Ранее стало известно, что производство сигарет в России сократилось на 19%.