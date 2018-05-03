Комитет Госдумы направил на доработку проект о создании зон для курения в аэропортах

Комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку проект закона о создании зон для курения в аэропортах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Леонида Огуля.

При этом отмечается, что большинство членов комитета высказались в поддержку документа.

«Комитет его рассмотрел, но должен сказать, что он отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — заявил Огуль.

Ранее, как сообщала НСН, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков» Александр Друзь поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты.