Комитет Госдумы направил на доработку проект о создании зон для курения в аэропортах

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Комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку проект закона о создании зон для курения в аэропортах.
Комитет Госдумы направил на доработку проект о создании зон для курения в аэропортах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Леонида Огуля.

При этом отмечается, что большинство членов комитета высказались в поддержку документа.

«Комитет его рассмотрел, но должен сказать, что он отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — заявил Огуль.

Ранее, как сообщала НСН, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков» Александр Друзь поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты. 

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