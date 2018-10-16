Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением

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Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением
  • Reuters

По её словам, также рассматривается вариант уменьшения числа мест, где курение разрешено, передаёт РИА Новости.

«Ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%», — сказала она.

Глава Минздрава напомнила, что в России внедрили «полный набор базовых мер», однако останавливаться на достигнутом нельзя.

«С ходом времени происходит определённая адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков», — считает Скворцова.

По мнению министра, главной задачей является последовательная «денормализация курения».

Она также рассказала о соответствующих мерах, которые направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест для курения и дополнительное информирование населения о вреде этой привычки.

«Прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — добавила она.

Она также указала, что по оценкам специалистов, табак является причиной до 20% смертности в мире. 

Ранее Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты. 

В середине сентября, как писала газета «Известия», в России предложили запретить использовать ароматизаторы, красители и добавки в некурительном табаке.

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