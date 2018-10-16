Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением
- Reuters
По её словам, также рассматривается вариант уменьшения числа мест, где курение разрешено, передаёт РИА Новости.
«Ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%», — сказала она.
Глава Минздрава напомнила, что в России внедрили «полный набор базовых мер», однако останавливаться на достигнутом нельзя.
«С ходом времени происходит определённая адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков», — считает Скворцова.
По мнению министра, главной задачей является последовательная «денормализация курения».
Она также рассказала о соответствующих мерах, которые направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест для курения и дополнительное информирование населения о вреде этой привычки.
«Прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — добавила она.
Она также указала, что по оценкам специалистов, табак является причиной до 20% смертности в мире.
Ранее Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты.
В середине сентября, как писала газета «Известия», в России предложили запретить использовать ароматизаторы, красители и добавки в некурительном табаке.