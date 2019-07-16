Эксперт оценил законопроект о возвращении курилок в аэропорты

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Анна Лушникова
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении проекта закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.
Эксперт оценил законопроект о возвращении курилок в аэропорты
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Думаю, это проект своевременный и правильный. На самом деле, депутаты взяли на себя сервисные функции. Если говорить о том, к чему приводило отсутствие курилок, — в туалетах иногда невозможно было дышать. Заядлые курильщики просто закрывались в кабинках и курили там», — объяснил эксперт.

Калачёв также отметил, что современные курительные комнаты с вентиляцией создают удобства большой группе людей.

«Борьба с курением должна заключаться не в том, чтобы ограничить права курильщиков. Нужно просто объяснять пагубность привычки и предлагать альтернативы. А курилки в аэропортах возвращать действительно надо», — заключил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.

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