В Госдуме рассказали о важности проекта о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.

Тумусов подчеркнул, что данная проблема является «очень острой и сложной».

«После того как был принят закон о борьбе с табакокурением, табачное лобби придумало разного рода методы распространения своей продукции, они изобрели так называемые жвачки, конфеты с содержанием никотина, электронные сигареты и прочее», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что такие средства оказывают очень вредное воздействие на здоровье прежде всего молодых людей.

«Мы, депутаты, очень долго работали над этой проблемой. Долго спорили, как быть с никотиносодержащей продукцией... Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь и так далее», — заключил Тумусов.

В свою очередь, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT позитивно оценил принятие проекта во втором чтении и назвал его «торжеством здравого смысла».

«Есть в нём (в проекте. — RT) некоторые пункты, которые требуют дальнейшего анализа и совершенствования, но, в общем, закон на данный момент максимально необходимый и важный. Самое главное, что кальяны, вейпы будут приравнены к обычным сигаретам», — пояснил он.

Хамзаев также добавил, что общей задачей является выстраивание системы, которая бы «защищала здоровье наших граждан».

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах.

Соответствующий проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны.