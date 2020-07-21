В Госдуме рассказали о важности проекта о кальянах и вейпах
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Тумусов подчеркнул, что данная проблема является «очень острой и сложной».
«После того как был принят закон о борьбе с табакокурением, табачное лобби придумало разного рода методы распространения своей продукции, они изобрели так называемые жвачки, конфеты с содержанием никотина, электронные сигареты и прочее», — пояснил депутат.
Парламентарий отметил, что такие средства оказывают очень вредное воздействие на здоровье прежде всего молодых людей.
«Мы, депутаты, очень долго работали над этой проблемой. Долго спорили, как быть с никотиносодержащей продукцией... Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь и так далее», — заключил Тумусов.
В свою очередь, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT позитивно оценил принятие проекта во втором чтении и назвал его «торжеством здравого смысла».
«Есть в нём (в проекте. — RT) некоторые пункты, которые требуют дальнейшего анализа и совершенствования, но, в общем, закон на данный момент максимально необходимый и важный. Самое главное, что кальяны, вейпы будут приравнены к обычным сигаретам», — пояснил он.
Хамзаев также добавил, что общей задачей является выстраивание системы, которая бы «защищала здоровье наших граждан».
Ранее Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах.
Соответствующий проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны.