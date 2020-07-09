В ОП выступили за запрет продажи алкоголя в вагонах-ресторанах

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Копия письма общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха есть в распоряжении RT.
В ОП выступили за запрет продажи алкоголя в вагонах-ресторанах
  • РИА Новости

В своём обращении Хамзаев напомнил, что, согласно действующим правилам, употребление спиртных напитков в поездах запрещено. Но есть исключение — вагоны-рестораны, где могут реализовываться напитки крепостью до 16,5%.

При этом иногда возникают ситуации, когда посетители вагонов-ресторанов устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы, отметил автор инициативы.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — написано в тексте обращения.

При этом, как отметил Хамзаев, необходимо усилить контроль и за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкоголь, приобретённый заранее.

Кроме того, общественник предлагает на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом тех пассажиров, которые дважды попались на употреблении алкоголя в поездах в течение календарного года.

Ранее Хамзаев выступил с инициативой создать в стране вытрезвители для пьяных правонарушителей.

В марте в МВД России также заявили о необходимости задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования с целью борьбы с хулиганством.

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