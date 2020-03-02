В МВД предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Нужно задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования с целью борьбы с хулиганством. Об этом заявил начальник управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

«Следует задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования», — сказал он в интервью изданию «Гудок».

Таким образом он ответил на вопрос о том, какие меры «помогли бы приструнить поездных хулиганов».

По его словам, в 2019 году в результате распития спиртного в вагонах-ресторанах «было совершено более 8 тыс. правонарушений, посягающих на общественный порядок, десять преступлений против личности».

«В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. В то же время и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников», — добавил он.

Как отметил Шаробаров, ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на ситуацию.

«Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полёту лиц, находящихся в нетрезвом состоянии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового КоАП.

Так, предлагалось направлять на принудительное лечение граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах.