В России предложили направлять нетрезвых нарушителей на лечение
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- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия», МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
В соответствии с поправками, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию.
Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение МВД ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.