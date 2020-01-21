В России предложили направлять нетрезвых нарушителей на лечение

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Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
В России предложили направлять нетрезвых нарушителей на лечение
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В соответствии с поправками, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию.

Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение МВД ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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