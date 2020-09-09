Мантуров сообщил о снижении доли нелегальной продукции на рынке табака

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства сообщил о снижении доли нелегальной продукции на табачном рынке после введения маркировки.

Он рассказал, что «по табаку после введения маркировки на рынке вдруг появилось сразу десять новых производителей, а это более 30% от их общего числа».

Министр отметил, что «вряд ли это можно объяснить неожиданным инвестиционным бумом».

«Очевидно, что введение маркировки просто повлекло за собой выход из тени отдельных компаний», — заявил Мантуров.

По его словам, «в результате доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5 до 10,5%».

Он добавил, что «поступления в бюджет акцизных сборов за семь месяцев увеличились на 54 млрд рублей».

Ранее газета «Известия» сообщала, что владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт.