В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

Владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» будет рассмотрен Госдумой до конца 2020 года.

«В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных, процедура маркирования и учёта животных должна быть обязательной», — говорится в сообщении.

Как указывается в законопроекте, маркировку домашних питомцев будут проводить за счёт владельцев или «посредством привлечения иных лиц».

В ноябре 2019 года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал возможность введения штрафов за отказ от обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.