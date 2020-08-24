В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
- globallookpress.com
Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» будет рассмотрен Госдумой до конца 2020 года.
«В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных, процедура маркирования и учёта животных должна быть обязательной», — говорится в сообщении.
Как указывается в законопроекте, маркировку домашних питомцев будут проводить за счёт владельцев или «посредством привлечения иных лиц».
В ноябре 2019 года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал возможность введения штрафов за отказ от обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.