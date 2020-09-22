Плавный взлёт: мировые авиаперевозки восстановились на 85% от докризисного уровня

Мировые авиационные перевозки восстановились почти на 85% от докризисного уровня. К середине сентября компании по всему миру выполняли 155 тыс. рейсов в сутки по сравнению со 182 тыс. в январе. При этом ещё в апреле показатель опускался ниже 64 тыс. Оживление отрасли эксперты объясняют постепенным открытием границ и снятием карантинных ограничений в ряде стран. Как отмечают специалисты, дальнейший рост международного авиасообщения должен поддержать сферу туризма и спрос на нефть.

На сегодняшний день мировой рынок авиаперевозок восстановился на 85% после вызванного коронавирусом весеннего обвала. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar24.

Так, ещё в январе 2020 года международные авиакомпании выполняли в среднем до 182 тыс. рейсов в сутки. Однако в апреле на фоне введения карантинных мер в большинстве государств и массового закрытия границ показатель сократился почти в три раза и опускался ниже 64 тыс.

Вместе с тем уже в мае на фоне постепенного снятия ограничений воздушные перевозки начали умеренно расти. Летом эта тенденция сохранялась, а к середине сентября среднее количество рейсов в сутки превысило 155 тыс.

«Многие страны разрешили авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы по некоторым направлениям. В результате пассажиры стали более мобильны, что привело к оживлению отрасли. До конца 2020 года возможен ещё небольшой рост показателя за счёт открытия новых маршрутов, если не будет второй волны пандемии», — рассказал в беседе с RT руководитель отдела авиаперевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов.

По его словам, отрасль смогла пережить трудные времена и за счёт перераспределения полётных программ. Так, часть пассажирских лайнеров стали перевозить грузы. Между тем полностью оправиться от кризиса глобальный авиарынок сможет в течение трёх лет, считает Антон Сейчасов.

«Дело в том, что на данный момент многих пассажиров удерживают от поездок действующие ограничения в виде справок и ношения масок, а также скудность маршрутов. Впрочем, в последние пять лет авиаперелёты значительно подешевели благодаря появлению лоукостеров, поэтому после победы над вирусом данный вид перевозок продолжит набирать популярность среди пассажиров», — добавил эксперт.

В помощь туризму

Согласно оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в результате последствий коронавируса в финансовом отношении 2020 год может стать самым тяжёлым в истории авиации. По итогам года выручка авиаперевозчиков упадёт на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2019-го и составит $419 млрд. При этом общий объём убытков компаний превысит $84 млрд, уверены специалисты IATA.

Отметим, что закрытие границ и массовая приостановка воздушного сообщения весной привели к резкому обвалу мирового туризма. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в первой половине 2020 года число международных путешественников снизилось на 65%. Сильнее всего турпоток сократился в Азии — на 72%. В Европе показатель упал на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 57%, в Америке — на 55%.

«Резкое падение мирового спроса на путешествия в период с января по июнь 2020 года привело к потере 440 млн международных поездок и около $460 млрд доходов от туризма. Это примерно в пять раз больше, чем убытки, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса», — говорится в докладе ЮНВТО.

Reuters

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В июле специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подсчитали, что в случае простоя международной отрасли туризма в течение восьми месяцев объём мировых убытков может достичь $2,2 трлн (2,8% глобального ВВП). При этом более длительная стагнация сектора рискует обернуться ростом потерь почти до $3 трлн.

«При самом пессимистичном сценарии — приостановке в работе международного туристического сектора на год — общий объём потерь может составить до $3,3 трлн, или 4,2% мирового ВВП», — отмечают специалисты ЮНКТАД.

Впрочем, опрошенные RT аналитики пока не ожидают подобного развития событий. Так, наметившееся открытие границ и возобновление международного авиасообщения должны сдержать рост потерь мирового туризма по итогам года.

«Даже открытие части маршрутов существенно повысило продажи туров, что положительно отразилось на мировой туротрасли. Больше 40% всех авиаперевозок приходится на туристов, поэтому открытие в летний сезон популярных пляжных курортов позволило операторам и авиакомпаниям покрыть часть издержек, возникших на фоне пандемии», — отметил Антон Сейчасов.

Топливный вопрос

По словам Сейчасова, рост числа авиаперевозок ведёт и к увеличению спроса на топливо. Это в определённой степени может поддержать восстановление глобального потребления нефти и цен на углеводороды, считают аналитики.

Также по теме Убыточный сезон: что угрожает сланцевой промышленности США Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Обострение эпидемической ситуации в ряде стран...

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в результате пандемии коронавируса и массового закрытия границ в первой половине 2020 года глобальный спрос на энергосырьё снижался на 10,75 млн баррелей в сутки.

«В текущих условиях мы ожидаем, что до конца 2020 года стоимость нефти эталонной марки Brent будет торговаться вблизи $40 за баррель, но уже в следующем году цена вернётся к отметке $50», — рассказал в беседе с RT старший аналитик БКС Виталий Громадин.

Дальнейшая динамика спроса и цен на нефть во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом и темпов массового внедрения вакцины от COVID-19. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства IHS Markit.

«Стремительный подъём мирового спроса на нефть с самых низких кризисных значений, обусловленных COVID-19, продолжится, по крайней мере, сейчас, но немного не дотянет до докризисного уровня. Для полного восстановления спроса на нефть должна нормализоваться ситуация с передвижением, в особенности с воздушными перевозками и поездками на работу. Этого не случится без внедрения мер по сдерживанию вируса и эффективных вакцин», — заявил вице-президент IHS Markit Джим Беркхард.