Убыточный сезон: что угрожает сланцевой промышленности США

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Обострение эпидемической ситуации в ряде стран замедлило рост потребления сырья в мире, что привело к очередному снижению цен на углеводороды. Ситуация заметнее всего сказалась на энергетических компаниях в США, которые, по данным Haynes & Boone, не могут восстановить добычу и продолжают массово разоряться. При этом ещё сильнее обрушить производство нефти в Штатах способна возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре, говорится в докладе агентства S&P Global Platts. Эксперты объясняют это стремлением кандидата от Демпартии ограничить буровую активность. Ещё более жёсткую позицию занимает потенциальный вице-президент Камала Харрис: она поддерживает полный запрет фрекинга — основного метода добычи сланцевого сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно опубликованному во вторник, 15 сентября, отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 8,4 млн баррелей в сутки — до 91,7 млн баррелей в день. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,1 млн.

Агентство ухудшило свой прогноз во второй раз подряд. Как отмечают эксперты организации, восстановление глобального спроса на нефть замедлилось в результате роста заболеваемости коронавирусом во многих странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала осени число инфицированных COVID-19 в мире увеличилось более чем на 14% и сейчас превышает 29,1 млн.

«Становится всё более очевидным, что COVID-19 какое-то время останется с нами. Например, в Индии продолжился рост числа случаев заболевания коронавирусом, что в августе привело к крупнейшему с апреля падению спроса на нефть в этом регионе. В настоящем докладе мы пересмотрели в меньшую сторону свои прогнозы по росту мирового спроса во второй половине этого года», — говорится в исследовании МЭА.

Как отметил в разговоре с RT старший аналитик БКС Виталий Громадин, слабое восстановление спроса на нефть привело к заметному удешевлению энергосырья в последние дни. Так, за первые две недели сентября котировки нефти эталонной марки Brent и американского сорта WTI обвалились почти на 12% и в настоящий момент находятся вблизи $39—40 и $37—38 за баррель соответственно.

«Объёмы авиаперелётов всё ещё отстают от прошлого года на 40—50%. Спрос на бензин и дизель также на 10—20% ниже нормы. Если автотранспорт может вернуться в норму уже в следующем году, то восстановление авиаотрасли может занять от двух до трёх лет. Одновременно страны — участницы сделки ОПЕК+ стали наращивать добычу, из-за чего появляются опасения о возможном перенасыщении рынка нефтью и переполнении хранилищ», — пояснил Громадин.

Также по теме Сырьевой союз: как ОПЕК за 60 лет изменила мировой рынок нефти 10—14 сентября 1960 года была образована Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Добывающие энергосырьё государства...

Наблюдаемая стагнация нефтяных цен заметнее всего сказывается на деятельности сланцевых компаний США, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, при текущем уровне котировок добыча сланцевой нефти является убыточной для большинства американских предприятий. В результате значительная часть производств по-прежнему не могут возобновить работу.

Отметим, с начала 2020 года число активных нефтяных буровых установок в США сократилось почти в четыре раза и в середине августа достигало 172. Значение стало самым низким за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов. В настоящий момент показатель восстановился до 180, однако буровая активность в стране всё ещё остаётся вблизи исторических минимумов. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes и американского Управления энергетической информации (EIA).

«Нынешний уровень цен остаётся слишком низким для того, чтобы сланцевики США начали массово возвращаться к работе. Ранее, в 2016 году, буровая активность в Штатах стала активно расти только через несколько месяцев после того, как цены перешагнули отметку $50 за баррель. Этот уровень, вероятно, остаётся действующим водоразделом между активным возобновлением сланцевой добычи и поддержанием минимально необходимой загрузки мощностей», — отметил Кириенко.

На фоне простоя предприятий многим сланцевикам стало нечем расплачиваться по кредитам, что спровоцировало волну банкротств в отрасли. Об этом свидетельствуют материалы компании Haynes & Boone.

Так, с начала 2020 года в Северной Америке уже обанкротились 36 энергетических компаний. Общий объём их задолженности составил почти $51 млрд. Из этой суммы $27,5 млрд пришлось на необеспеченные кредиты. Как ожидается, до конца 2020 года число разорившихся производителей сырья лишь возрастёт.

«В отсутствие каких-либо надежд на улучшение экономических условий для американских нефтедобывающих компаний в ближайшем будущем, есть основания ожидать, что до конца этого года значительное число компаний продолжит прибегать к банкротству как к инструменту защиты от кредиторов», — отмечают специалисты Haynes & Boone.

Демократический ответ

Примечательно, что дополнительно обрушить добычу сланцевой нефти в США может победа Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах в ноябре. К такому выводу пришли специалисты агентства S&P Global Platts.

Согласно докладу организации, экологическая политика кандидата от Демократической партии предусматривает ужесточение условий работы для нефтедобывающих компаний. Как пояснил Виталий Громадин, такие действия могут привести к сокращению сланцевой добычи и ещё большему падению буровой активности.

«Кандидат в президенты от демократов пообещал запретить выдачу разрешений на разработку месторождений на федеральных землях. Это негативно отразится на нефтедобывающей отрасли. В преддверии выборов нефтяники даже стали подавать запросы на выдачу разрешений про запас. Количество получаемых разрешений в последние три месяца выросло на 80% в основных регионах добычи в США», — добавил Громадин.

По данным опроса Монмутского университета, на данный момент Джо Байден заметно опережает своего конкурента, Дональда Трампа. Так, кандидату от Демпартии отдают предпочтение 51% зарегистрированных избирателей, а действующему главе Белого дома — 42%.

Reuters

Впрочем, по мнению аналитиков S&P Global Platts, ещё больший ущерб сланцевой отрасли могут нанести действия сенатора Камалы Харрис, которую Байден выдвинул в качестве кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов. Ранее она выступала за полный запрет гидроразрыва пласта (фрекинга) — основного метода добычи сланцевой нефти. Как объяснил Алексей Кириенко, такой способ добычи сырья считается опасным для экологии.