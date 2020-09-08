Сырьевое давление: цена нефти Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Во вторник, 8 сентября, цена нефти эталонной марки Brent впервые с июня опустилась ниже психологической отметки $40 за баррель. По мнению экспертов, инвесторы негативно реагируют на данные о росте числа выявленных случаев заболевания коронавирусом в ряде стран. Текущее положение дел может замедлить восстановление мирового спроса на энергосырьё, полагают аналитики. Помимо этого, участников рынка настораживает оживление буровой активности в США и снижение отпускных цен на нефть Саудовской Аравией. Впрочем, поддержку энергорынку по-прежнему оказывают действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Как полагают эксперты, в случае дальнейшего падения котировок государства — экспортёры сырья могут вновь сократить добычу углеводородов. Как в этих условиях может измениться стоимость нефти в ближайшее время — в материале RT.

Во вторник, 8 сентября, торги на глобальном энергетическом рынке сопровождаются резким снижением мировых цен на нефть. Во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась более чем на 6% — до $39,3 за баррель. Одновременно американский сорт WTI дешевел почти на 9% — до $36,1 за баррель. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в середине июня.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, одной из причин падения котировок стал рост случаев выявления коронавируса во многих странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире на сегодняшний день превысило 27,3 млн. В результате инвесторы опасаются более медленного, чем ожидалось, восстановления мировой экономики и глобального спроса на нефть, пояснил Деев.

«В настоящий момент оптимизм, связанный с возможным оживлением спроса, иссяк. Помимо этого, Саудовская Аравия накануне объявила о новом снижении цен для покупателей всех регионов. Например, для стран Азии Эр-Рияд снизил цены на $1,4. При этом только четыре из десяти крупнейших азиатских нефтеперерабатывающих компаний готовы воспользоваться таким ценовым предложением, что говорит об очень низком спросе на энергосырьё», — добавил эксперт.

По мнению управляющего партнёра EXANTE Алексея Кириенко, инвесторы также негативно отреагировали на усиление буровой активности в США. По данным компании Baker Hughes и американского Управления энергетической информации (EIA), в середине августа число активных нефтяных буровых установок в Штатах снижалось до минимума с 1940-х и достигало 172. Впрочем, после этого показатель начал расти и на сегодняшний день составляет 181.

«Мы видим, что буровая активность в добыче нефти в США перестала сокращаться и осторожно усиливается. Возможно, именно это и стало поводом для Саудовской Аравии снизить цены, тем самым начав очередную борьбу за рынки сбыта», — отметил Кириенко в разговоре с RT.

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Также давление на стоимость нефти оказало завершение автомобильного сезона в Соединённых Штатах. Как объяснил Артём Деев, традиционно в это время в стране отмечается повышенное потребление нефтепродуктов. Тем не менее с наступлением осени спрос на горючее со стороны автомобилистов начал сокращаться.

Между тем, как признают эксперты, ослабление нефтяных котировок по-прежнему сдерживают действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств направлены на восстановление баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке, что должно поддержать рост цен после весеннего обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. По подсчётам EIA, в результате действий государств уже осенью на глобальном сырьевом рынке может образоваться дефицит.

По мнению главы Минэнерго России Александра Новака, при отсутствии договорённостей между странами-экспортёрами цены на сырьё были бы как минимум вдвое ниже текущего уровня и находились вблизи $10—20 за баррель. Об этом министр заявил 2 сентября на совещании о текущем состоянии нефтегазовой отрасли России.

Reuters

© Leonhard Foeger

Как полагает Алексей Кириенко, в случае дальнейшего снижения нефтяных котировок участники соглашения ОПЕК+ могут вновь усилить сокращение нефтедобычи и тем самым сдержать удешевление нефти.

«Россия, Саудовская Аравия и многие другие члены ОПЕК+ ранее не раз проявляли чудеса сговорчивости и взаимной дружбы. Так что при дальнейшем усилении волатильности нельзя исключать словесных интервенций со стороны крупнейших производителей нефти и, возможно, даже реальных соглашений, убирающих часть нефти с рынка, сейчас или в ближайшие месяцы», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в ближайшее время котировки могут дополнительно снизиться и достигнуть диапазона $30—35 за баррель, но при этом уже до конца года значение может вернуться к $50 за баррель. Более того, как ранее предположил Александр Новак, в 2021 году цены способны восстановиться до уровня $50—55 за баррель.