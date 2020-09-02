Энергетический возврат: Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть до 90% от докризисного уровня

По словам министра энергетики России Александра Новака, глобальный спрос на нефть восстановился на 90%, а в 2021 году должен выйти на докризисный уровень. В Минэнерго не исключают, что этому поспособствует и зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, которая может снизить вероятность второй волны заболеваемости COVID-19. По мнению министра, ситуацию на рынке также позволило стабилизировать соглашение ОПЕК+, без которого стоимость нефти могла бы по-прежнему оставаться вблизи $10—20 за баррель.

На сегодняшний день потребление нефти в мире восстановилось на 90% после резкого обвала весной из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 2 сентября, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, уже в следующем году глобальный спрос на сырьё может вернуться к докризисному уровню.

«По некоторым оценкам, спрос восстановится в 2021 году, есть разные оценки — либо в первом полугодии, либо во втором, многое зависит от того, как сегодня будет восстанавливаться мировая экономика, будут сниматься ограничительные меры», — заявил Новак на совещании о текущем состоянии нефтегазовой отрасли России.

Помимо отмены карантинных ограничений в ряде государств, положительное влияние на потребление нефти в мире может оказать зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, считает министр.

«Мы надеемся, что это повлияет на то, что в мире не будет второй волны, будет более быстрое восстановление спроса. На это мы будем реагировать, в рамках ОПЕК+ держим руку на пульсе», — отметил глава Минэнерго.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в результате пандемии коронавируса и массового закрытия границ в первой половине 2020 года глобальный спрос на энергосырьё снижался на 10,75 млн баррелей в сутки. Между тем, как ожидают в организации, по итогам года мировое потребление нефти сократится на 8,1 млн баррелей в сутки — до 91,9 млн баррелей в день.

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«В первую очередь, оживление мирового спроса на нефть связано с восстановлением экономической активности в Китае, который раньше других стран стал снимать антивирусные ограничения», — рассказал в интервью RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По данным МЭА, на сегодняшний день КНР является крупнейшим покупателем нефти в мире. Между тем, согласно оценке аналитического агентства Caixin, индекс деловой активности PMI впервые с 2011 года поднялся до отметки 53,1 пункта.

По словам Александра Новака, стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти также позволили действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств направлены на восстановление баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке, что должно поддержать рост цен после весеннего обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей.

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Отметим, что летом на фоне выполнения условий соглашения ОПЕК+ стоимость нефти эталонной марки Brent выросла более чем на 20% и в настоящий момент торгуется вблизи $44—46 за баррель. Как полагает Александр Новак, при отсутствии договорённостей между странами-экспортёрами цены на сырьё были бы как минимум вдвое ниже текущего уровня.

«Сегодня мы наблюдали бы цену не $45 (за баррель. — RT), а в районе $10—20 (за баррель. — RT), а в отдельные моменты цены были бы отрицательными», — подчеркнул министр.

В случае дальнейшего восстановления мирового спроса на нефть и отсутствия второй волны пандемии в 2021 году стоимость нефти способна превысить психологическую отметку $50 за баррель. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Судя по технической картине на рынке нефти, всё идёт к тому, что стоимость Brent продолжит рост. В рамках среднесрочного тренда следующей значимой целью является уровень $50 за баррель. После достижения этой отметки не исключён дальнейший рост к уровню $60 за баррель», — отметил эксперт.

По словам Дмитрия Бабина, возвращение нефтяных котировок к докризисному уровню должно положительно сказаться на экономической активности в России. В частности, удорожание сырья улучшит наполняемость бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает Иван Капустянский.

«Безусловно, рост котировок позитивно отразится на бюджете страны. Это обусловлено тем, что треть казны формировалась за счёт доходов от нефти. Также от стоимости сырья зависит динамика пополнения ФНБ. Согласно бюджетному правилу, доходы от продажи сырья при цене выше $42,5 за баррель должны идти в фонд», — заключил Капустянский.