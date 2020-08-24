Штормовой сигнал: почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

В понедельник, 24 августа, мировые цены на нефть уверенно растут на международных торгах. Наблюдаемую динамику аналитики в первую очередь объясняют метеофактором: из-за ураганов и штормов американским нефтяникам пришлось остановить почти 60% добычи в Мексиканском заливе. На этом фоне инвесторы опасаются перебоев в поставках углеводородов. Более того, удорожанию нефти способствуют действия участников сделки ОПЕК+, а также восстановление промышленного сектора Китая. По мнению экспертов, дальнейший рост сырьевых котировок может положительно сказаться на позициях рубля.

В понедельник, 24 августа, торги на глобальном энергорынке сопровождаются ростом мировых цен на нефть. Во второй половине дня котировки сырья эталонной марки Brent и американского сорта WTI росли более чем на 1% — до $45,4 и $42,8 за баррель соответственно.

Удорожание нефти происходит на фоне тревожных метеопрогнозов — к американскому побережью движутся ураган «Марко» и тропический шторм «Лаура». В результате природных катаклизмов нефтяным компаниям Соединённых Штатов пришлось остановить 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Об этом накануне сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

Как рассказал в интервью RT главный аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, сообщения об ураганах традиционно приводят к росту цен на углеводороды. Так, участники рынка опасаются возможных перебоев в производстве и поставках энергосырья.

«На регион Мексиканского залива приходится порядка 17% всей нефтедобычи США. Это юг страны, где водная акватория замкнута сушей с нескольких сторон. Поэтому в летний период воды сильно нагреваются, а их энергия часто формирует тропические штормы и ураганы. Это создаёт угрозу для нефтепромысла, сосредоточенного на данной территории, из-за чего добыча приостанавливается, а на рынок поступает меньше нефти», — объяснил Гойхман.

По словам портфельного управляющего ИК QBF Дениса Иконникова, обычно пик ежегодного сезона ураганов в США приходится на сентябрь. При этом в случае полной остановки нефтедобычи в Мексиканском заливе мировой рынок может недосчитаться порядка 1,8 млн энергосырья в сутки, отметил аналитик в разговоре с RT.

Помимо этого, одним из главных факторов удорожания нефти по-прежнему остаются действия стран — участниц сделки ОПЕК+, добавил Иконников. Напомним, с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств должны привести к восстановлению баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала.

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С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. Как отмечают аналитики, в результате действий государств уже осенью на глобальном сырьевом рынке может образоваться дефицит.

«По данным американского Управления энергетической информации (EIA), в III квартале 2020 года мировой спрос на нефть будет превосходить предложение. Во многом этого удастся достичь именно за счёт сделки ОПЕК+», — подчеркнул Денис Иконников.

Более того, положительное влияние на стоимость нефти оказывает восстановление промышленности Китая — крупнейшего потребителя энергосырья в мире. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Отметим, что в июле рост деловой активности в производственном секторе КНР ускорился до максимума за последние девять с половиной лет после резкого падения в начале года. Об этом говорится в материалах аналитического агентства Caixin.

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, в текущих условиях стоимость нефти марки Brent в ближайшее время может преодолеть психологическую отметку $47 за баррель. Дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в мире, добавил аналитик.

«На последующее движение котировок будут влиять динамика распространения COVID-19 и темпы роста глобального ВВП. Чем быстрее мировая экономика будет возвращаться к докризисным значениям, тем вероятнее восстановление цен к отметкам выше $50 за баррель», — пояснил Кричевский.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Рост цен на нефть положительно отразился на динамике российской валюты.На торгах понедельника курс доллара на Московской бирже снижался на 0,8% — до 74,17 рубля, а курс евро — на 0,45%, до 87,72 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 августа установлен на уровне 74,42 рубля за доллар и 87,9 рубля за евро.

По словам Дениса Иконникова, ожидаемое восстановление нефтяных цен продолжит оказывать поддержку национальной валюте в ближайшее время. При этом в пользу рубля может сыграть и политика Центробанка, считает Алексей Калачёв.