Ограниченная добыча: как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

В понедельник, 10 августа, нефтяные котировки поднимались выше отметки $45 за баррель. Инвесторы положительно реагируют на заявления Ирака о намерении сократить добычу сверх квоты в рамках сделки ОПЕК+. Одновременно специалисты Baker Hughes зафиксировали очередное снижение числа буровых установок в мире. По словам аналитиков, ряд корпораций не смогли оправиться от пандемии COVID-19 и были вынуждены заморозить свои месторождения. Как такое положение дел может отразиться на ценах на сырьё в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 10 августа, торги на глобальном энергорынке сопровождаются ростом мировых цен на нефть. Во второй половине дня стоимость сырья марки Brent на бирже ICE росла более чем на 1,5% — до $45,25 за баррель. Одновременно цены на американскую нефть WTI увеличивались почти на 2,5% — до $42,31 за баррель.

По словам опрошенных RT аналитиков, игроки рынка позитивно реагируют на действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, что 1 мая члены соглашения возобновили партнерство и снижают добычу нефти для борьбы с глобальным переизбытком сырья. С мая по июль производство углеводородов в странах картеля снижалось на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились немного смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей.

«Более того, накануне Ирак как один из членов сделки ОПЕК+ заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 млн баррелей в сутки, т.е. сверх квоты в рамках соглашения. Теперь инвесторы начали получать реальные сигналы от экспортёров о том, что те готовы пойти на решительные меры по сохранению цен на комфортном для них уровне. Если страны продолжат следовать ограничениям, то высока вероятность того, что тренд на повышение котировок станет долговременным», — отметил в разговоре с RT руководитель AMarkets Артём Деев.

Одновременно одним из ключевых факторов роста стоимости нефти стали данные о глобальном снижении буровой активности, указывают эксперты. Согласно отчёту нефтесервисной компании Baker Hughes, в июле в мире работало 1030 буровых установок против 2238 годом ранее. Причём скважины были заморожены как на Ближнем Востоке, так и в странах Азиатского—Тихоокеанского региона и Европе.

Резкое снижение буровой активности в мире во многом связано с последствиями пандемии COVID-19. Часть корпораций заморозила инвестиции в развитие новых месторождений. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Также ряд предприятий не смогли пережить период низких цен на нефть и запустили процедуры банкротства, что стало толчком для рекордного сокращения буровых установок. Более того, инвесторы на опасениях возвращения отрицательных котировок на сырьё перестали вкладываться в добычу, из-за чего небольшие компании лишились последнего источника финансирования. Теперь развитие отрасли во многом будет зависеть от крупных конгломератов, которые начнут скупать часть месторождений по привлекательным ценам», — подчеркнул эксперт.

При этом в наиболее трудном положении оказались сланцевые компании США, отмечают эксперты. По данным компании Haynes & Boone, с начала 2015 года по I квартал 2020-го в Северной Америке обанкротились 215 энергетических компаний.

В итоге с начала года численность установок в стране сократилась вдвое, а буровая активность ослабла до минимума с 1940-х годов. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра Анна Бодрова.

Также по теме «Эмоциональная реакция»: цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель В среду, 5 августа, цена нефти эталонной марки Brent впервые за пять месяцев превысила отметку $46 за баррель. По словам экспертов,...

«Сейчас в Штатах функционирует чуть больше 250 установок, что является рекордно низким показателем за всю историю существования отрасли. Для американских сланцевых компаний текущие цены считаются нерентабельными, поскольку себестоимость сырья составляет более $45 за баррель. При этом большинство предприятий подошли к нефтяному спаду с массой долгов, общая сумма которых превышает $86 млрд. В таких условиях вполне вероятно, что число буровых в стране продолжит сокращаться», — прогнозирует аналитик.

В целом опрошенные эксперты ожидают, что общее снижение буровой активности в мире при росте спроса на углеводороды сыграет на пользу нефтяным котировкам. В своём последнем отчёте экономисты ОПЕК улучшили прогноз по спросу на сырьё в 2020-м. Согласно оценкам картеля, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 8,95 млн баррелей в сутки — до 90,72 млн баррелей в день. Ранее аналитики ожидали снижения показателя на 9,08 млн — до 90,59 млн баррелей в сутки.

«Инвесторы видят, что с учётом роста числа грузовых и пассажирских перевозок в мире спрос на энергоносители увеличивается. Это повышает склонность игроков к риску. При действующем сценарии возможен рост цены на сырье до отметки $60—70 за баррель в ближайшее время», — отметил в разговоре с RT аналитик ГК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

В то же время уже с осени нефтяные котировки начнут испытывать определённое давление, связанное с опасениями инвесторов насчёт старта второй волны COVID-19, считает Игорь Юшков. По прогнозам эксперта, часть стран скорее всего вернёт некоторые карантинные ограничения, поэтому по итогам 2020 года нефть может закрепиться на уровне $50 за баррель.