«Эмоциональная реакция»: цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

В среду, 5 августа, цена нефти эталонной марки Brent впервые за пять месяцев превысила отметку $46 за баррель. По словам экспертов, рынок эмоционально отреагировал на взрыв в морском порту Бейрута. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья и заранее скупают нефтяные контракты. Помимо этого, рост котировок аналитики связывают с действиями ОПЕК+ и снижением запасов углеводородов в США. Как полагают специалисты, удорожание нефти способно оказать поддержку рублю. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В среду, 5 августа, торги на глобальном энергетическом рынке сопровождаются ростом мировых цен на нефть. В середине дня котировки сырья эталонной марки Brent и американского сорта WTI росли на 3,5% — до $46 и $43,3 за баррель соответственно. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

Резкое удорожание нефти началось ещё накануне вечером. По мнению опрошенных RT экспертов, мировые инвесторы бурно отреагировали на сообщения о взрыве в морском порту Бейрута.

«Сейчас с оглашением количества жертв и подсчётом убытков от взрыва мы видим, что среди инвесторов усилились панические настроения. Многие игроки опасаются перебоев с поставками энергосырья, поэтому заранее скупают нефтяные контракты», — объяснил в разговоре с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

В то же время реакция участников рынка на события в Ливане может быть временной, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. На этом фоне, по её словам, в ближайшие дни стоимость нефти может незначительно скорректироваться.

«Бейрутская трагедия могла бы стать спекулятивным фактором влияния на сырьевые цены, если бы возникли предпосылки для обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Однако сейчас этого риска нет, поэтому после эмоциональной реакции на новости о взрыве цена барреля Brent может вернуться в диапазон $43—44», — рассказала Бодрова в беседе с RT.

Разрушения в порту Бейрута

Reuters

© Mohamed Azakir

Одной из причин наблюдаемого роста котировок также стало резкое снижение запасов сырья в США. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Согласно отчёту Американского института нефти (API), за неделю объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился на 8,5 млн баррелей. Падение стало максимальным с августа 2019 года.

Помимо этого, аналитики объясняют положительную динамику цен постепенным восстановлением баланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов. В своём последнем отчёте эксперты Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) улучшили прогноз по спросу на сырьё в 2020 году. Согласно оценке альянса, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 8,95 млн баррелей в сутки — до 90,72 млн баррелей в день. Ранее в ОПЕК ожидали снижения показателя на 9,08 млн — до 90,59 млн баррелей в сутки.

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Более того, как отмечает Анна Бодрова, игроки рынка реагируют и на действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств также должны привести к восстановлению баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько нарастить добычу (на 2 млн баррелей в сутки), но при этом сохранили ограничения.

«С 1 августа дневная добыча на уровне стран-нефтепроизводителей стала шире согласно достигнутым ранее договорённостям. Теперь инвесторам хочется понять, устраивает ли это самих нефтяников и что далее будет с ценами. На рынке считают, что ОПЕК+ может обратить внимание на дополнительные возможности по сдерживанию роста суточной добычи, это и является сегодня ключевым фактором роста котировок», — добавила Бодрова.

Отметим, что резкий рост нефтяных цен положительно отразился на динамике российской валюты. Так, на торгах среды курс доллара на Московской бирже снижался на 1% — до 72,8 рубля, а курс евро — на 0,5%, до 86,3 рубля.

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский, в ближайшее время некоторое давление на стоимость нефти может оказать угроза второй волны коронавируса. Вместе с тем аналитик не исключает, что уже в течение следующих нескольких недель цены могут достигнуть $47 за баррель, а до конца года — $52.

По мнению экспертов, дальнейшее удорожание нефти способно оказать дополнительную поддержку рублю. По прогнозу Анны Бодровой, в августе курс доллара будет преимущественно колебаться в диапазоне 71—75 рублей, но при этом может временно опускаться до отметки 70 рублей. Курс евро будет находиться в коридоре 83—88 рублей, считает аналитик.

В свою очередь, Илья Запорожский полагает, что к концу года курсы могут опуститься до 68 рублей за доллар и 78 рублей за евро.