Зона бедствия: по меньшей мере 100 человек погибли при взрыве в порту Бейрута

Жертвами взрыва в морском порту ливанской столицы стали по меньшей мере 100 человек, более 4 тыс. пострадали. При этом число погибших и раненых может увеличиться, поскольку в Бейруте продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в порту взорвались 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Власти страны ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, в течение ближайших пяти дней спецкомиссия представит доклад относительно причин произошедшего. Между тем власти США полагают, что взрыв стал следствием нападения.

Число погибших при взрыве в морском порту Бейрута превысило 100, пострадавших более 4 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на ливанское общество Красного Креста.

«Мы располагаем данными о более чем 4 тыс. раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое. А также о погибших, число которых может достичь сотни. Часть жертв трагедии продолжает находиться под завалами рухнувших зданий», — заявил генеральный секретарь организации Жорж Катана в эфире ливанского телеканала LBC.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, причиной произошедшего накануне взрыва стало ненадлежащее хранение почти 3 тыс. тонн нитрата аммония.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдём виновных за то, что случилось, чтобы привлечь их к ответственности и наложить на них самое суровое наказание, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2,75 тыс. тонн находилась на складе в течение шести лет без принятия превентивных мер, несмотря на то что это угрожает безопасности граждан», — заявил Диаб в ходе заседания заседания Верховного совета обороны Ливана.

По итогам встречи было принято решение объявить Бейрут зоной бедствия. В ливанской столице до 18 августа ввели режим чрезвычайной ситуации, а ответственность за обеспечение безопасности возложили на вооружённые силы страны.

Кроме того, создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. В течение ближайших пяти дней она должна будет подготовить доклад.

Президент страны Мишель Аун поручил выделить из бюджета 100 млрд ливанских фунтов (порядка $66 млн) на ликвидацию последствий взрыва и оказание помощи жертвам трагедии. В Ливане объявлен трёхдневный траур.

مقررات المجلس الاعلى للدفاع: قرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، كما اعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام pic.twitter.com/B97r9jkdAW — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020

Как сообщает телеканал Al Jazeera, ответственность за случившееся несёт дирекция порта во главе с Хасаном Корайтемом. Как отметил глава ливанской таможни Бадри Дахер, его ведомство никак не связано с произошедшим, поскольку порт подконтролен Министерству общественных работ и транспорта.

«Они несут ответственность. И я могу сказать вам: это вещество не должно было храниться там, его не должно было быть там вообще», — сказал он.

При этом ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники сообщил, что служба национальной безопасности ещё пять месяцев назад начала расследование в связи с обнаружением крупного склада аммиачной селитры в порту Бейрута. В ходе расследования было установлено, что вещества в ангаре представляют серьёзную опасность.

В свою очередь, начальник общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что около 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры находилось в порту Бейрута перед отправкой в Африку, когда произошёл взрыв.

Как отмечал другой ливанский телеканал, LBC International, ссылаясь на представителей силовых структур, взрыв в порту Бейрута произошёл во время проведения сварочных работ.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил глава государства.

Добавим, что в результате взрыва пострадала сотрудница посольства РФ в Ливане, в настоящее время её состояние оценивается как хорошее. Был нанесён урон зданию дипмиссии.

«Речь не идёт о приостановке работы, штатно справляемся», — цитирует РИА Новости советника посольства в Ливане Дмитрия Лебедева.

Свои соболезнования и предложения по оказанию поддержки выразили в Европейском союзе, Организации объединённых наций, Всемирной организации здравоохранения, Лиге арабских государств, а также в ряде стран мира, включая Израиль.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил о готовности предоставить Ливану необходимую помощь, а также принять пострадавших для лечения.

«Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Кадры утреннего Бейрута после взрыва в порту, произошедшего 4 августа

Президент США Дональд Трамп также выразил соболезнования Ливану, указав на готовность оказать помощь, однако произошедшее он назвал «чудовищным нападением». Главу Белого дома переспросили, действительно ли он считает случившееся атакой на Ливан.

«Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, видимо, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. складывается впечатление, что они думают, что это было нападение — какая-то бомба», — ответил Трамп.