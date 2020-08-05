Бейрут объявлен зоной бедствия
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Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в соответствии с рекомендацией Верховного совета обороны настаивает на введении в городе режима чрезвычайного положения сроком на две недели.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
Власти объявили среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.
По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 70 человек.