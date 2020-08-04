В Бейруте произошёл взрыв

Короткая ссылка
Мощный взрыв произошёл в Бейруте, сообщает РИА Новости. Как уточняется, взрыв произошёл в районе порта города.
В Бейруте произошёл взрыв
  • РИА Новости

Как уточняется, взрыву предшествовал небольшой хлопок.

В домах, расположенных в окрестностях, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стёкла, пишет агентство.

Пользователи социальных сетей публикуют видео взрыва. Как пишет Press TV, очевидцы сообщают о большом облаке дыма, которое образовалось после инцидента.

26 июля в Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить