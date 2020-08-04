В Бейруте произошёл взрыв

Мощный взрыв произошёл в Бейруте, сообщает РИА Новости. Как уточняется, взрыв произошёл в районе порта города.

Как уточняется, взрыву предшествовал небольшой хлопок.

В домах, расположенных в окрестностях, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стёкла, пишет агентство.

Пользователи социальных сетей публикуют видео взрыва. Как пишет Press TV, очевидцы сообщают о большом облаке дыма, которое образовалось после инцидента.

Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

26 июля в Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.