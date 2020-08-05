Трамп: генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой.

В начале выступления Трамп выразил соболезнования Ливану, назвав произошедшее «чудовищной атакой».

Его попросили прокомментировать это заявление.

«Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — сказал американский лидер.

По его словам, такие выводы были сделаны, основываясь на характере взрыва.

Ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.

Он также назвал недопустимым «ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет» на складе в порту Бейрута.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 70 человек, около 3,7 тыс. жителей пострадали.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.