Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных

Короткая ссылка
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.
Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных
  • Reuters
  • © Tony Wakim

«Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов», — приводит заявление премьера Al Jazeera.

Как сообщает Lebanon 24, Дияб также назвал недопустимым «ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет» на складе в порту Бейрута.

Ранее ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 70 человек, около 3,7 тыс. жителей пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить