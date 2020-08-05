Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.

«Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов», — приводит заявление премьера Al Jazeera.

Как сообщает Lebanon 24, Дияб также назвал недопустимым «ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет» на складе в порту Бейрута.

Ранее ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 70 человек, около 3,7 тыс. жителей пострадали.