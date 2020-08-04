СМИ назвали возможную причину мощного взрыва в Бейруте

Ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.

Об этом сообщает ТАСС.

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 т нитрата аммония — аммиачной селитры», — приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.

Ранее консул Ливана в России Родриг Эль-Хури в беседе с RT, комментируя взрыв в Бейруте, отметил, что в порту была аммиачная селитра.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

Власти объявили среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.

По последним данным, погибли более 60 человек. Пострадали по меньшей мере 3 тыс. человек.