СМИ назвали возможную причину мощного взрыва в Бейруте
- Reuters
- © Instagram/Michel.Abboud
Об этом сообщает ТАСС.
«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 т нитрата аммония — аммиачной селитры», — приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.
Ранее консул Ливана в России Родриг Эль-Хури в беседе с RT, комментируя взрыв в Бейруте, отметил, что в порту была аммиачная селитра.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
Власти объявили среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.
По последним данным, погибли более 60 человек. Пострадали по меньшей мере 3 тыс. человек.