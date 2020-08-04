Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте

Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури прокомментировал в беседе с RT взрыв в районе порта Бейрута.

«Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах. Министерство иностранных дел уничтожено. Порт разрушен, нам нужна любая помощь», — рассказал он.

Он отметил, что в настоящее время все ждут расследования.

«Некоторые ливанские политики также получили ранения. Многие раненые до сих пор находятся под завалами. Завтра будет день национального траура», — пояснил собеседник RT.

По его словам, в порту была аммиачная селитра.

Консул также добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут «выглядит разрушенным, как на войне».

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта города.

По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.