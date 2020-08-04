Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте
- Reuters
«Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах. Министерство иностранных дел уничтожено. Порт разрушен, нам нужна любая помощь», — рассказал он.
Он отметил, что в настоящее время все ждут расследования.
«Некоторые ливанские политики также получили ранения. Многие раненые до сих пор находятся под завалами. Завтра будет день национального траура», — пояснил собеседник RT.
По его словам, в порту была аммиачная селитра.
Консул также добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут «выглядит разрушенным, как на войне».
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта города.
По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.