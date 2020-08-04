В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрыв в городе

Советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал в беседе с RT подробности о произошедшем взрыве в районе порта города.

«После мощнейшего взрыва, который произошёл в морском порту Бейрута, все оперативные службы приступили к ликвидации… В настоящий момент местная сторона не предоставляет точных сведений относительно погибших или раненых, всё это будет уточняться позднее. Также… занимаются выяснением судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана, никто ли здесь не пострадал, не дай бог, в этом серьёзном инциденте», — рассказал он.

По словам Лебедева, пока что нет абсолютной точности относительно причин произошедшего.

«Местная сторона озвучивает несколько версий. Речь может идти о взрыве склада, где находилась пиротехника… Речь также идёт о складе, где могли храниться нитраты или какие-то сильные химические вещества. Всё это ещё требует дополнительных уточнений», — заключил он.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта города.

По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.