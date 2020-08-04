«Похоже на Хиросиму и Нагасаки»: в Бейруте прогремел мощный взрыв
- Reuters
- © Mohamed Azakir
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04 августа 2020
Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города.
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Власти Ливана опровергли первоначальную версию о том, что в порту взорвалась пиротехника. По словам главы общей безопасности Ливана, речь идёт о других взрывчатых веществах.
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В районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Ему предшествовал небольшой хлопок, после чего появился дым. Непосредственно после взрыва в небо поднялся большой столб дыма красного цвета.