«Похоже на Хиросиму и Нагасаки»: в Бейруте прогремел мощный взрыв

В ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. Разрушено несколько зданий, под обломками которых могут находиться люди. СМИ сообщают о десяти погибших и сотнях раненых. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Mohamed Azakir