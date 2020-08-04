«Похоже на Хиросиму и Нагасаки»: в Бейруте прогремел мощный взрыв

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Сергей Гусаров
В ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. Разрушено несколько зданий, под обломками которых могут находиться люди. СМИ сообщают о десяти погибших и сотнях раненых. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Похоже на Хиросиму и Нагасаки»: в Бейруте прогремел мощный взрыв
  • Reuters
  • © Mohamed Azakir
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  • 04 августа 2020

    Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города.

  • Власти Ливана опровергли первоначальную версию о том, что в порту взорвалась пиротехника. По словам главы общей безопасности Ливана, речь идёт о других взрывчатых веществах.

  • В районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Ему предшествовал небольшой хлопок, после чего появился дым. Непосредственно после взрыва в небо поднялся большой столб дыма красного цвета.

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