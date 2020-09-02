Расширить возможности применения: в центре Гамалеи готовятся провести испытания вакцины на людях старше 60

Одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» от COVID-19 станет получение разрешения на применение препарата среди лиц старше 60 лет. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, соответствующие испытания начнутся через пять — семь дней. Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия направила другим странам для апробации около 1—2 тыс. доз «Спутника V».

Одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 станет получение разрешения на применение препарата среди старших возрастных групп. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«И надеюсь... вакцина получит разрешение для использования людьми с серьёзным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что пострегистрационные испытания, в том числе с участием добровольцев старше 60 лет, начнутся через 5—7 дней. Кроме того, по словам Гинцбурга, ряд сотрудников НИЦЭМ имени Гамалеи в возрасте 70—80 лет привились вакциной и чувствуют себя хорошо — «все бодры, здоровы, активны».

В свою очередь, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов подтвердил ТАСС, что верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено.

Вдобавок министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ напомнил, что до конца 2020 года планируется нарастить объём производства первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» до более 1,5 млн доз в месяц. Он также сообщил, что в настоящее время ведётся апробация отечественного препарата за рубежом — в несколько стран для этих целей направлено по 1—2 тыс. доз вакцины.

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Между тем глава Минпромторга указал, что российские фармацевтические компании при желании смогут производить на своих мощностях вакцины иностранного производства.

«Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор», — сказал он.

Мантуров также заявил, что две недели назад привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. В третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — пояснил министр.

К 2 сентября в России общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 005 000, из них 4952 — за последние сутки. По сообщению оперштаба, у 24,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее было выявлено 4729 новых случаев коронавируса.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (625), Санкт-Петербург (189), Московская (158), Нижегородская (147) и Ростовская области (145).

Вместе с тем с начала эпидемии в России выздоровели 821 169 пациентов (81,71%), в том числе 5464 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за весь период скончались 17 414 пациентов (1,73%). За последние сутки умерли 115 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 37,1 млн тестов на коронавирус.

Греция разрешила въезд россиянам

Граждане России с 7 сентября смогут въехать на территорию Греции. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.

С 7 сентября до 23:59 21 сентября максимум 1 тыс. россиян (до 500 человек в неделю) смогут въехать в Грецию через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе у граждан РФ должен быть отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сделанный не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, в сертифицированных лабораториях со справкой на английском языке.

Reuters

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«Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае её отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счёт», — говорится в постановлении, текст которого приводит ТАСС.

Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Также они должны иметь при себе квитанцию о бронировании гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства на территории республики.

Кроме того, у прибывших могут выборочно взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. До получения её результатов запрещено покидать место временного проживания. Нарушителям режима грозит штраф в размере €5 тыс.

Напомним, что с 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение. В рамках первого этапа были открыты границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также в этот день была открыта граница с Абхазией. С 15 августа вновь запустили авиарейсы между Россией и Швейцарией. Кроме того, въезд для граждан РФ разрешили власти Киргизии, Молдавии и Черногории, а 1 сентября Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением COVID-19.