«Этот год у нас необычный»: министр Фальков — о влиянии коронавируса на высшее образование и коммуникацию учёных

В целом российская система высшего образования справилась с вызовами, связанными с пандемией коронавируса. Такого мнения придерживается министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В интервью RT он рассказал об особенностях нового учебного года в условиях эпидемии, решении проблем с повышением стоимости обучения в вузах и возвращении иностранных студентов в Россию. Как сообщил Фальков, в новых реалиях приходится взаимодействовать не только студентам и преподавателям, но и учёным по всему миру, при этом дистанционное обучение не является «панацеей от всех бед».

— Валерий Николаевич, что можно сказать о готовности наших вузов к новому учебному году и дистанционному формату взаимодействия со студентами?

— Наши высшие учебные заведения готовы к началу нового учебного года. Только что завершилась приёмная кампания, зачисление на бюджетные места на очную форму обучения. На заочную форму обучения приём ещё продолжится. Этот год у нас в целом необычный. День знаний будет, конечно, несколько иначе праздноваться в этом году, массовые мероприятия по понятным причинам не состоятся. Почти 700 вузов начинают с 1 сентября обучение и только 25 вузов — с небольшой сдвижкой.

Это будет учебный год в очном формате. Хотя надо сказать, что очный формат теперь совершенно другой, больше используется разного рода дистанционных технологий, чем ещё в прошлый год в это же время.

Я думаю, что, даже если бы сейчас не было ограничений, пройдя через такое, мы, университеты, всё равно стали бы больше использовать удалённое обучение там, где это оправданно.

— Какие разработаны решения по защите преподавателей и студентов в вузах?

— Мы обстоятельно готовились к этому учебному году с Роспотребнадзором. Вариации или опции были разные: только в дистанционном формате или только в очном формате. А если в очном, то как организовать соблюдение социальной дистанции в аудитории, где 150, 200 или 300 человек? В итоге появились специальные методические рекомендации для высших учебных заведений на этот год. Главная из которых — масочный режим.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

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Дополнительно к этому — измерение температуры на входе и дважды в течение дня. Есть рекомендации специально для тех, кто входит в зону риска — для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Причём, как для студентов, так и преподавателей.

Для студентов рекомендуется индивидуальный график обучения, а преподавателям рекомендуются форматы, которые не связаны непосредственно с живым общением. Понятно, что во время лекций преподавателям можно не использовать маску. Если это занятия в творческих вузах, то там тоже соответствующие ограничения сделаны.

Студенты, преподаватели, все сотрудники должны серьёзно отнестись к этим рекомендациям и показать совершенно другой уровень отношения и к друг другу, и к собственному здоровью.

— Российское образование популярно за рубежом. Это касается и ближнего зарубежья, и дальних стран. И у нас учатся сотни тысяч иностранных студентов. Как быть с ними?

— Давайте посмотрим. У нас количество студентов постоянно меняется, по состоянию на окончание года было порядка 300 тысяч. Где-то 160 тысяч выехали в прошлом году из Российской Федерации по понятным причинам.

Остальные остались. Поскольку они здесь находятся, то никаких сложностей — они так же начнут учебный год, как и студенты из России.

Оставшиеся в России на время пандемии иностранные студенты смогут продолжить обучение в вузах РФ

РИА Новости

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Студенты из стран, границы с которыми открыты, могут въехать в установленном порядке. Они проходят 14-дневный карантин. На 10 или 12 день сдают тест на коронавирус методом ПЦР. И после этого их допускают до занятий. В свою очередь, университеты обеспечивают проживание, выделяют специальные комнаты или целые общежития для так называемых обсерваторов, с тем чтобы обеспечить режим карантина.

Для тех иностранных студентов, кто не сможет к 1 сентября прибыть к месту обучения, будет организовано обучение с помощью дистанционных технологий.

— Как преподаватели осваивали новые компьютерные технологии? К чему ведёт потеря живой связи между преподавателем и студентом на дистанционном обучении?

— Всё-таки, когда мы одномоментно вынуждены были перейти в дистанционный формат обучения, это было очень тяжело, и огромная нагрузка была на преподавателей и студентов. Преподаватели сделали огромный шаг вперед в повышении квалификации почти в боевых условиях, обеспечили учебный процесс, сделали максимум для того, чтобы качество образования не пострадало.

Есть, конечно, свои плюсы и минусы. В целом мы с вами видим по школе и по вузам, что дистанционное образование не заменит живого общения. И есть такие форматы коллективной работы, где дистанционое обучение невозможно. Особенно это касается совместных творческих проектов, работы на научных установках, практики в инженерных вузах или у медиков.

Часть взаимодействия студентов и преподавателей перенесена в онлайн

РИА Новости

© Георгий Зимарев

При этом есть понимание, что какая-то часть взаимодействия может быть перенесена в онлайн-формат. Это облегчает жизнь и преподавателю, и студенту, не сказывается на качестве.

— Действительно, интересно, как можно организовать дистанционное обучение по специальностям, где нельзя просто обойтись одной теорией?

— В прошлом году, когда вузы столкнулись с тем, что определённые виды работ нельзя перенести в дистанционный формат, было принято решение сдвинуть их на начало этого года. Это, на мой взгляд, правильное решение. С учётом того опыта, который есть в университетах, и преподаватели, и студенты лучше готовы к новому учебному году. Он начинается в традиционном очном формате, где будет гораздо больше живого общения. И теперь всё зависит, собственно, от студентов, от преподавателей, от нас. Как мы будем следовать тем нормам.

— Валерий Николаевич, хотелось бы поговорить про изменения обучения на платной основе.

— Вы имеете в виду стоимость обучения?

— Да.

— Ещё в конце апреля — начале мая эта история очень активно обсуждалась. И в прессе, и было много обращений. В результате мы вместе с университетами на площадке Российского союза ректоров приняли непростое решение сохранить стоимость обучения на 2020 год на уровне 2019 года.

Это была рекомендация, поскольку Министерство не устанавливает стоимость обучения в вузах. Когда узнавали, что вузы так или иначе отступали от этих рекомендаций, всегда проводили переговоры и напоминали о том, о чём договорились, просили скорректировать стоимость до уровня 2019 года.

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Естественно, к началу нового учебного года мы провели мониторинг по всем 724 вузам, в этом нам большую помощь оказал Общероссийский народный фронт. Они, в частности, посмотрели более чем в 40 субъектах почти 140 вузов, проанализировали и выявили, что стоимость несколько повысилась в ряде вузов. Мы и с ними, и с их учредителями провели переговоры. К 1 сентября во всех российских вузах стоимость будет скорректирована в соответствии с той договоренностью, о которой я говорил.

При этом, конечно, я хочу напомнить, что мы ориентировали вузы на взвешенное, очень внимательное отношение к ситуации каждого студента, который испытывает проблемы с оплатой. Мы договорились об этом весной, и я знаю, что все вузы так и поступали. Многие использовали средства фондов целевого капитала. Кто-то откликался и давал рассрочку, причём достаточно длинную. Где-то шли навстречу и за счёт средств вуза зачисляли студентов.

Использовались самые разные инструменты, чтобы поддержать. Правительством принято решение о беспрецедентных условиях образовательного кредитования. Сегодня есть уникальные возможности для получения высшего образования либо на бесплатной основе, либо платно, но при максимальной поддержке государства либо университетов.

— Хотелось бы ещё обсудить международное сотрудничество. Как налажена работа с иностранными коллегами?

— Наши университеты имеют обширные международные связи. И, несмотря на коронавирус, отношения с зарубежными партнёрами сохранились. Это принципиально важно — включённость в мировые исследовательские сети. Высшее образование сегодня и наука требуют перетока людей и знаний, обмена наработками. Особенно это важно для науки. Плюс иностранные студенты и наши уезжают на стажировки. Ясно, что бесследно история с пандемией не прошла ни для российской науки, ни для науки в мире в целом.

Простой пример — установки класса мегасайнс, огромные синхротроны или целая серия других установок, как ЦЕРН, куда был ограничен доступ наших исследователей. Уникальные научные установки в нашей стране не работали продолжительное время. Понятно, что это скажется на научной результативности. Пусть и позже, но скажется. Ясно, что у археологов большие сложности, потому что раскопки нельзя было проводить. Морские, сухопутные экспедиции — с ними тоже были большие сложности, хотя сейчас мы восстановили и эту работу.

Вместе с тем, я не считаю, что с точки зрения международных отношений эта ситуация критическая. Все активно используют средства удаленных коммуникаций. Проводят, в том числе, онлайн-конференции. Исследовательские группы работают, используя возможности технологий, которые позволяют общаться дистанционно.

— Можно ли сказать, что пандемия стала драйвером реформ в области цифровизации, дистанционного образования?

— Я думаю, пока рано говорить об этом, потому что прошло слишком мало времени. Конечно, пандемия как рентгеном просветила всю систему высшего образования, каждый вуз. И мы увидели, общество в целом, все достоинства и недостатки традиционной формы обучения, все достоинства и недостатки онлайн-обучения. Стало понятно, что онлайн-курсы не панацея от всех бед, что надо очень взвешенно относиться к тому, чтобы продвигать дистанционные технологии.

По мнению министра В.Н. Фалькова, продвигать дистанционные технологии необходимо очень взвешенно

РИА Новости

© Александр Кряжев

С точки зрения каких-то серьёзных, глобальных трендов, которые меняют сущность университетов, их миссию, пандемия серьёзно не повлияла. Потому что университет остаётся университетом. У него в миссии три основных задачи. Это обучение интеллектуальным профессиям, это проведение научных исследований, и, в широком смысле, передача культуры — влияние на экономику, на регионы, в которых находятся университеты. Ведь университеты — это интеллектуальные корпорации, которым уже больше тысячи лет. За полгода их сложно сбить с курса. Это, пожалуй, некая корректировка.

— Начало эпидемии почти совпало с началом вашей работы на посту министра. Ощущаете себя кризис-менеджером? Как можете оценить вашу работу на данный момент?

— Времена не выбирают. Никто не знал 21 января 2020 года, как будут развиваться события. Через два месяца мы оказались в условиях пандемии. Я думаю, что очень помогал всей нашей команде министерства опыт работы в университетах. Мы в это время сделали ставку на открытый диалог с коллегами. Поскольку мы всегда были онлайн, то, в широком смысле, нашей рабочей группой были ректоры, проректоры, деканы, студенты, всех университетов. Восторженных оценок давать бы не стал, потому что всем было тяжело. Но в целом система высшего образования справилась с этим вызовом.

Мы увидели зоны отставания, мы увидели аутсайдеров, мы увидели, где мы недорабатывали. В условиях пандемии ты не можешь сегодня принимать такое же решение, как вчера. Ситуация очень динамична, и она каждый день требует корректировки.

Стали многие помогать друг другу. Ведущие выузы стали транслировать свои лучшие практики, открывать онлайн-курсы. Я очень рассчитываю, что так же сообща, взвешенно, внимательно, вдумчиво мы будем двигаться и в этом году.

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