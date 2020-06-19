В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Стартовал суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис «Госуслуги» смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 мск. — RT)», — цитирует представителя пресс-службы министерства ТАСС.
Затем услуга станет доступна для остальных регионов в соответствии с часовыми поясами.
Результаты ЕГЭ будут автоматически переданы в вузы, после чего студентов распределят в конкурсных списках.
При этом онлайн-услуга будет доступна только для поступающих на бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что у абитуриентов в этом году будет четыре способа подачи документов в вузы.