В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы

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В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Стартовал суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис «Госуслуги» смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 мск. — RT)», — цитирует представителя пресс-службы министерства ТАСС.

Затем услуга станет доступна для остальных регионов в соответствии с часовыми поясами.

Результаты ЕГЭ будут автоматически переданы в вузы, после чего студентов распределят в конкурсных списках.

При этом онлайн-услуга будет доступна только для поступающих на бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что у абитуриентов в этом году будет четыре способа подачи документов в вузы.

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