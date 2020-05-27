Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня

В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест.