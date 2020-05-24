В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

«Те места, которые на 2020 год были распределены, — они все есть на сайтах вузов. Дополнительные места, которые были выделены по поручению президента (России Владимира Путина. — RT), наверное, чуть больше 30 тыс. мест на всю страну», — заявил Афанасьев.

По его словам, направления подготовки, для которых будут выделены эти дополнительные бюджетные места, и порядок их распределения определит правительство России.

«Информация будет доступна в самое ближайшее время», — добавил замминистра.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что власти прорабатывают вопрос возможного выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году.