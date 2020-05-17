Власти изучают вопрос увеличения количества бюджетных мест в вузах

Минобрнауки России прорабатывает вопрос возможного выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, однако решение ещё не принято, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

Как отметил министр, бюджетные места на текущий год были выделены в прошлом году в мае — так устроена система их распределения.

«Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем (я осторожно так скажу, решение не принято) выделить дополнительные бюджетные места», — сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом он подчеркнул, что бюджетных мест с каждым годом «всё-таки становится больше».

«Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года, на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — добавил министр.

В конце апреля Фальков заявил, что сдвига по срокам обучения в высших учебных заведениях страны не предполагается.