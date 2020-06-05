Фальков: абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы.

«Есть четыре способа подачи документов. Традиционный — в самих приёмных комиссиях. Это может быть возможно в регионах, если позволит эпидситуация. Второй способ — через электронные сервисы вузов. Третий — по почте», — цитирует «Вслух.ру» Фалькова.

По его словам, есть и четвёртый способ — через сервис на госуслугах «Поступи в вуз онлайн».

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.