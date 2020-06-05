Фальков: абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы.
Фальков: абитуриентам не нужна цифровая подпись для поступления в вузы
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Есть четыре способа подачи документов. Традиционный — в самих приёмных комиссиях. Это может быть возможно в регионах, если позволит эпидситуация. Второй способ — через электронные сервисы вузов. Третий — по почте», — цитирует «Вслух.ру» Фалькова.

По его словам, есть и четвёртый способ — через сервис на госуслугах «Поступи в вуз онлайн».

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить